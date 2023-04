Anuncian noticia tras atentado suicida

Eliminan a jefe de grupo terrorista mundial

Confirman decenas de muertos en ataque

Los talibanes mataron al principal líder del grupo Estado Islámico detrás del atentado suicida de agosto de 2021 frente al aeropuerto de Kabul que dejó 13 miembros del servicio estadounidense y unos 170 afganos muertos, según el padre de un infante de marina muerto en el ataque que fue informado el martes por oficiales militares, de acuerdo con información de la agencia AP.

Durante el fin de semana, el ejército estadounidense comenzó a informar a las familias sobre los 11 infantes de marina, el marinero y el soldado que murieron en la explosión en Abbey Gate durante la caótica retirada estadounidense de Afganistán. Y esos miembros de la familia compartieron la información en un chat de mensajería grupal privado, según la madre de otro infante de marina.

CONFIRMAN MUERTE

El relato de las familias a The Associated Press fue confirmado por tres funcionarios estadounidenses y un alto asistente del Congreso, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no se habían hecho públicos. El líder del Estado Islámico, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue asesinado en el sur de Afganistán a principios de abril cuando los talibanes realizaban una serie de operaciones contra el grupo Estado Islámico, según uno de los funcionarios.

Los talibanes en ese momento no estaban al tanto de la identidad de la persona que mataron, agregó el funcionario. Darin Hoover, el padre del Sargento. Darin Taylor Hoover, dijo que los marines le proporcionaron información limitada el martes y no identificaron al líder del Estado Islámico ni dieron las circunstancias de su muerte, se informó sobre la noticia de que talibanes mataron a líder del Estado Islámico.