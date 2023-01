suspenden vuelos fallas: ¿QUÉ HACE E GOBIERNO?

“Acabo de hablar con Buttigieg. No saben cuál es la causa. Pero estuve hablando por teléfono con él unos 10 minutos”, dijo Biden. “Le dije que me informe directamente cuando se enteren. El tráfico aéreo aún puede aterrizar de manera segura, pero no despegar en este momento. No sabemos cuál es la causa de esto”.

Los vuelos internacionales entrantes al Aeropuerto Internacional de Miami continuaron aterrizando, pero todas las salidas se han retrasado desde las 6:30 a.m., dijo el portavoz del aeropuerto Greg Chin. La mayoría de los retrasos se concentraron a lo largo de la costa este, pero comenzaron a extenderse hacia el oeste.