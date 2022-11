‘Se salva’ de la ejecución Kenneth Eugene Smith

Intentaron durante horas encontrar una vena para aplicar inyección letal

Fue condenado a muerte por el asesinato de la esposa de un predicador en 1988

Autoridades y gran cantidad de medios de comunicación han difundido la inesperada noticia. Y es que un pequeño pero importante detalle ha permitido que un hombre destinado a la inyección letal se mantenga con vida. Suspenden ejecución de preso Kenneth Smith en Alabama por extraña razón.

Alabama suspendió ayer jueves la ejecución de un hombre condenado por el asesinato a sueldo de la esposa de un predicador en 1988. Fue justo antes de la medianoche por que los funcionarios estatales no pudieron encontrar una vena adecuada para administrar una inyección letal, informó la Agencia The Associated Press.

Suspenden ejecución de preso Kenneth Smith en Alabama por extraña razón

Durante alrededor de una hora, el personal de la cárcel trató de conectar las dos líneas intravenosas necesarias a Kenneth Eugene Smith, de 57 años, explicó el jefe del Departamento de Prisiones estatal, John Hamm. Pudieron colocar una de ellas, pero no lo lograron con la segunda luego de probar en varias partes del cuerpo de Smith, agregó, añadiendo que después probaron con una vía central, que requiere colocar un catéter en una vena grande.

“No pudimos completarlo a tiempo, así que suspendimos la ejecución”, apuntó Hamm. Es la segunda vez desde septiembre que el estado tiene que cancelar una ejecución por problemas para colocar una vía intravenosa en el plazo establecido.