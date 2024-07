Susana Zabaleta ‘ventanea’ a Eduardo Yáñez y dice qué hace en las escenas de amor

«A mí lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor entonces hacías ‘iugh, ay no mam**s'», recordó Susana.+

La actual pareja de Ricardo Pérez detalló que en una ocasión Eduardo Yáñez notó su incomodidad y le confesó que no usaba desodorante.

«Entonces me vio y me dijo: ‘Perdón, es que no uso desodorante’ y le dije ‘Si no me dices no me había dado cuenta'», compartió la actriz.

«Es cómo los que no se ponen condón, mejor no», relató Zabaleta, haciendo reír al entrevistador.