Susana Zabaleta corre a fan de su concierto y la critican (VIDEO)

La acción de Zabaleta se ganado múltiples reacciones de los internautas, quienes no han dudado en dar su opinión ante la reacción de la cantante. Mientras hay quienes aplauden su forma de actuar, hay unos otros que no se encuentran nada contentos con sus acciones.

Susana Zabaleta corre a fan de su concierto y la critican

Luego de que Zabaleta pidiera que sacaran al fan que insistió en mantener una conversación a mitad de su concierto, el resto de fanáticos presentes decidió aplaudir la acción de Susana. Sin embargo, algunos internautas no han estado de acuerdo con la manera en la que reaccionó.

“Pues que le regrese lo que le pagaron por su boleto”, “Yo hubiera pedido mi reembolso por qué pague para algo”, “No de acuerdo, me sacas pero me regresas el dinero”, “si me pongo del otro lado pensaría y por qué me voy a salir si pagué mi boleto?”, ““Que le baje dos rayitas a su ego”. Son algunos de los comentarios que reciben las acciones de Zabaleta.