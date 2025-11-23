Un viaje de surf a México termina en tragedia y una sospechosa recibe condena

Tres surfistas asesinados

Sospechosa recibe condena

Viaje termina en tragedia

Segun informa people en español, El caso de los hermanos Callum y Jake Robinson, junto con su amigo Jack Rhoad, estremeció a comunidades en Australia, Estados Unidos y México por la brutalidad del crimen.

Los tres jóvenes viajaron a Baja California con entusiasmo por disfrutar una semana de surf en playas remotas y tranquilas, conocidas por su oleaje atractivo para aventureros.

Nunca imaginaron que serían víctimas de un violento robo que terminaría en su ejecución, un hecho que generó indignación internacional y presiones para acelerar la investigación.

Las autoridades mexicanas desplegaron operativos conjuntos con agencias estadounidenses para localizarlos, hasta que el hallazgo de sus cuerpos confirmó los peores temores de familiares y amigos.

Viaje de surf termina en tragedia

Sentencian a 20 años a una de las responsables en homicidio de turistas Ari Gisell Silva Raya recibió una sentencia de 20 años de prisión luego de declararse culpable por su participación en el violento robo que terminó en el asesinato de los hermanos australianos Jake y Callum… pic.twitter.com/hIWlXftPQT — El Mitotero (@elmitoteromx) November 21, 2025



Los surfistas fueron vistos por última vez el 27 de abril de 2024 cuando recorrían la costa al sur de Ensenada y compartían imágenes del viaje en redes sociales.

Un día antes, Callum había publicado una fotografía de su camioneta con el mensaje “…y comienza”, reflejando la emoción por una nueva aventura junto a su hermano y su amigo.

El trío visitó San Miguel, donde se tiene registro de que surfearon antes de desaparecer sin dejar rastro, lo que activó alertas inmediatas por parte de sus familias.

Finalmente, el 2 de mayo sus cuerpos fueron hallados al fondo de un pozo de 50 pies, una escena que confirmó la violencia extrema con la que fueron asesinados.