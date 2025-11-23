Un viaje de surf a México termina en tragedia y una sospechosa recibe condena
Publicado el 11/23/2025 a las 12:06
- Tres surfistas asesinados
- Sospechosa recibe condena
- Viaje termina en tragedia
Segun informa people en español, El caso de los hermanos Callum y Jake Robinson, junto con su amigo Jack Rhoad, estremeció a comunidades en Australia, Estados Unidos y México por la brutalidad del crimen.
Los tres jóvenes viajaron a Baja California con entusiasmo por disfrutar una semana de surf en playas remotas y tranquilas, conocidas por su oleaje atractivo para aventureros.
Nunca imaginaron que serían víctimas de un violento robo que terminaría en su ejecución, un hecho que generó indignación internacional y presiones para acelerar la investigación.
Las autoridades mexicanas desplegaron operativos conjuntos con agencias estadounidenses para localizarlos, hasta que el hallazgo de sus cuerpos confirmó los peores temores de familiares y amigos.
Viaje de surf termina en tragedia
Sentencian a 20 años a una de las responsables en homicidio de turistas
Ari Gisell Silva Raya recibió una sentencia de 20 años de prisión luego de declararse culpable por su participación en el violento robo que terminó en el asesinato de los hermanos australianos Jake y Callum… pic.twitter.com/hIWlXftPQT
Los surfistas fueron vistos por última vez el 27 de abril de 2024 cuando recorrían la costa al sur de Ensenada y compartían imágenes del viaje en redes sociales.
Un día antes, Callum había publicado una fotografía de su camioneta con el mensaje “…y comienza”, reflejando la emoción por una nueva aventura junto a su hermano y su amigo.
El trío visitó San Miguel, donde se tiene registro de que surfearon antes de desaparecer sin dejar rastro, lo que activó alertas inmediatas por parte de sus familias.
Finalmente, el 2 de mayo sus cuerpos fueron hallados al fondo de un pozo de 50 pies, una escena que confirmó la violencia extrema con la que fueron asesinados.
Surfistas asesinados en México: condena impuesta
Ari Gisell Silva Raya, de 23 años, se declaró culpable ante la justicia mexicana por su participación en el violento robo y asesinato de los tres surfistas.
Fue sentenciada a 20 años de prisión, recibiendo 14 años por robo de vehículo con violencia y seis más por robo con violencia, según confirmó ABC News Australia.
La joven también fue multada con 54,285 pesos mexicanos, un monto que forma parte de la resolución emitida por el tribunal el pasado 21 de noviembre.
Aunque es la primera persona condenada, las autoridades confirmaron que más implicados siguen bajo investigación, pues el crimen no fue cometido en solitario.
Familias exigen justicia total
Durante la audiencia de sentencia, los familiares participaron por videoconferencia y expresaron el profundo dolor que los acompaña desde que supieron de la desaparición de los jóvenes.
La madre de los hermanos, Debra Robinson, dijo que sus corazones están “rotos más allá de la reparación”, dejando claro que la condena no aliviará el vacío de la pérdida.
El padre, Martin Robinson, aseguró que la pena impuesta es insuficiente y que jamás entenderá por qué atacaron a tres jóvenes que solo buscaban disfrutar del mar.
La viuda de Jack Rhoad, Natalie Weirtz, describió que su vida se volvió una pesadilla tras la muerte de su esposo, a quien consideraba su seguridad y compañero de vida.