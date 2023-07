Autoridades de EEUU fueron llamadas a acudir a la fabrica tras presencia de supuesto tirador activo

La tensión creció aún más cuando se vio un vehículo de policía con la torreta encendida el acercarse con gran velocidad a la planta de Tesla. Las autoridades del condado de Travis fueron llamados para acudir a la fábrica después de recibir informes de un tirador activo. Los alguaciles dijeron que el edificio fue evacuado mientras buscaban al sospechoso.

Pero la policía confirmó que en ningún momento se iniciaron los disparos y que no había un tirador activo. Un portavoz de la oficina del alguacil del condado de Travis señaló que «En el proceso de despejar el edificio, no escuché ningún disparo, no hubo víctimas, nada que corrobore a un tirador en este momento», según The Sun. Archivado como: Tiroteo planta de Tesla.