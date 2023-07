Después de ese momento Wendy Guevara ya no tuvo señales por parte de Marlon, por lo que ante las cámaras del programa solicitaba al modelo venezolano que se manifestara una vez más para saber que aún sigue contando con su apoyo y que sigue en espera de ella afuera de la casa más famosa de la televisión hispana. Archivado como: Supuesto novio Wendy Guevara.

«No me decepciones a mí ni a todo México que tú puedes, puedes lograrlo aguanta un poquito más, ya falta poco te amo con mi vida y te espero afuera», añadió el supuesto novio de Wendy. Además lanzó un mensaje para Porcella, «Nicola… Papi, contigo todo bien ¿okey?». «Amor, te amo, te extraño y te espero afuera», dijo a la influencer. Después de que Marlon salió ‘La Perdida’ fue cuestionada si en realidad era su pareja por las palabras que él dio, pero ella aseguró que no. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Supuesto novio Wendy Guevara.

«No te muevas, por favor no te vayas a mover… Vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, te voy a poner esto en tus manos (un enorme ramo de rosas rojas). Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, que te amo muchísimo, no sabes cuánto te extraño, estoy orgulloso de ti, quisiera ser como tú cuando crezca, de verdad, y sigue haciendo como lo estás haciendo, confío en ti que lo vas a lograr, te voy a dar un abrazo y un beso», dijo Marlon a Wendy.

Captan a Marlon paseando junto a otra mujer

Aunque es importante señalar que después del escándalo que se desató en redes por el supuesto bebé de Marlon, el modelo venezolano fue captado junto a otra mujer mientras la toma de la cintura y se posiciona detrás de ella como en manera de ‘protección’, la chica luce una cabellera rubia, la grabación comenzó a circular en redes sociales, «No la quiere, solo la está usando por fama y dinero», aseguró la cuenta que publicó el video en la plataforma de Instagram.

Por supuesto que las reacciones no tardaron en aparecer, «Mejor que ande Wendy con Nicola y no con el venezolano», «Se vio que si tienen una relación..pero se ve que está con ella por el billetón que va a ganar», «Venezolano con finta de vividor», «Por qué no metieron a su mamá??», «Marlon siempre la negaba, pero ahora le dice te amo», «Metieron al más colgado! Y súper innecesario el comentario hacia Nicola», se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Supuesto novio Wendy Guevara.