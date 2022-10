Karizma Rivera rompe el silencio y sale a decir toda la verdad

Luego de que esto causara gran sensación en redes sociales, Lupita Rivera se tomó la molestia de aclarar de una vez por todas los rumores que se han estado creando entorno a ella y David, por lo que en un breve texto reveló que apenas se están conociendo, razón por la que han salido o interactuado por internet, pero afirmó que no son pareja, esto también fue compartido a través de su perfil y recuperado por la cuenta de Escándalo en Instagram.

“Hi amigas! Solo para dejar en claro que David y yo no estamos saliendo. Apenas nos conocimos… Nos estamos conociendo”, señaló Lupita Rivera a través de su historia en Instagram, ante esto las reacciones no se hicieron esperar, “Eso que se lo crea su madre”, “Yo no sabia que tenía novio”, “El chico no está feo”, “¿Quién es él?”, “Tiene buen gusto”, compartieron algunos internautas. Archivado como: Hija Lupillo Rivera Mayeli.