Messi no engañó a su esposa Antonela Roccuzzo

Sin embargo, esto no fue impedimento para que siguiera en contacto con quien se convertiría en su esposa y madre de sus tres hijos.

A pesar de la estabilidad de su matrimonio con Antonela Roccuzzo, ‘La Pulga’ no se ha salvado de uno que otro escándalo de supuestas infidelidades.

El ‘engaño’ de Messi a su esposa

Según reportó el portal Medio tiempo, en las primeras semanas de este año estalló un escándalo que involucró a Lionel Messi.

Resulta que Daniella Chávez, modelo de OnlyFans, aseguró que el futbolista habría engañado varias veces a su esposa.

No obstante, quiso dejar en claro que no le fue infiel con ella, si no que habría más personas en ‘muchas ocasiones’.

«No le pongan de más. Conozco a otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina, si no es el más», expresó. Después, eliminó su publicación.