La conductora Anette Cuburu revela quién es el supuesto ejecutivo con el que Andrea Legarreta tiene un romance

Rumores y polémica rodean a Andrea Legarreta

«Que a final de cuentas trabajaba con ese ejecutivo. ¿Cómo se llama el ejecutivo de Andrea Legarreta?», cuestionó la periodista.

En ese momento Lupita Martínez también entró a la conversación afirmando que durante años ha corrido ese rumor sobre el supuesto romance de Andrea.

«Por supuesto, todo mundo lo sabe, pero no me consta, no puedo decir algo que no me consta», mencionó la conductora de ‘De Historia en Historia’.

Sin embargo, la periodista Claudia de Icaza brindó pistas sobre el supuesto ejecutivo, insinuando relaciones laborales cercanas.