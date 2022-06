“Lo que me comentan a mí. Me dicen ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar, me dicen ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijo una de las conductoras, además, agregaron que Piqué: “Va desbocado de fiesta”. Han sido muy sorpresivas las revelaciones.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada”, dijo la joven tras ser abordada por periodistas del programa español Socialité . “Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, añadió.

La joven lleva varios días en “shock”

C.M., que son las iniciales por las que han identificado a la supuesta novia de Piqué ha dicho: “Llevo unos días en shock, y a partir de ahora todo lo que salga con mi nombre, mi familia y yo pondremos una demanda. No hay pruebas ni hechos porque no tengo ningún vínculo con él, no soy yo, espero que la encuentren pronto y me dejen en paz”

Según explicó a la prensa, está sobrepasada con todo esto y no pensaba que la información pudiese salir a la luz”. Aseguró que fue relacionada con el deportista solo “por la descripción de la supuesta chica”. “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, insistió. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ