«No entiendo, ellos si llegaron a ver el Titanic, no y que habían perdido comunicación a 1 hora de hacer bajado», «Algo grande pasó, ahí parece una sombra de un persona ¿será que dentro de ese Titanic hay algo oculto?», «ellos vieron cosas que no querían que se revelarán a la luz», fueron algunos comentarios. Archivado como: Grabación sumergible antes morir

Circulan supuestos audios de los millonarios

Las autoridades no han difundido grabaciones del sumergible Titan de OceanGate grabados momentos antes de su implosión. El audio circula desde 2020 y corresponde a una serie ficticia. Publicaciones que se comparten en Facebook y TikTok afirman erróneamente que un audio en el que se escucha una persona gritando se grabó a bordo del sumergible Titan de OceanGate antes de su implosión la semana pasada.

“Se filtran audios de millonarios en el submarino Titan”, dice una de las publicaciones difundidas en las redes sociales que incluyen un video en el que se escucha: “Michael, don’t leave me here. Michael, help me” (Michael, no me dejes aquí. Michael, ayúdame). Archivado como: Grabación sumergible antes morir