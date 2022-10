Donald Trump no está obteniendo los resultados que esperaba tras su petición al Supremo. La Corte Suprema rechazó el jueves la petición del expresidente Donald Trump de intervenir en la lucha legal por el registro del FBI de su propiedad en Florida, informó The Associated Press. La respuesta llegó un día después de la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que rechazaran dicho pedido.

En un primer momento, el equipo de Trump estaba pidiendo a los jueces que anularan un fallo de un tribunal inferior y permitieran que un árbitro independiente, o perito especial, revisara los aproximadamente 100 documentos con marcas clasificadas que se sustrajeron en la búsqueda de Mar-a-Lago el 8 de agosto, indicó The Associated Press.

Trump Petición Supremo: ¿Una estrategia que no funcionó?

El mes pasado, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de los EE. UU. con sede en Atlanta, limitó la revisión del maestro especial al tramo mucho más grande de documentos no clasificados. Los jueces, incluidos dos designados por Trump, se pusieron del lado del Departamento de Justicia, que había argumentado que no había base legal para que el maestro especial realizara su propia revisión de los registros clasificados, informó The Associated Press.

Pero los abogados de Trump dijeron en su solicitud ante la Corte Suprema que era esencial que el maestro especial tuviera acceso a los registros clasificados para “determinar si los documentos que llevan marcas de clasificación son de hecho clasificado e, independientemente de la clasificación, si esos registros son registros personales o registros presidenciales”, señaló AP. Archivado como: Trump Petición Supremo