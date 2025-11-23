Agente de CBP detenido por atacar a un menor que pidió ayuda encerrado en el baño

Supervisor de CBP detenido

Adolescente llamó al 911

Violencia familiar investigada

Segun informa El mañana, El supervisor federal Hecmar Nieves, de 44 años, fue arrestado en Windfield después de que la policía recibiera un reporte de violencia familiar dentro de su vivienda.

Las autoridades encontraron a un adolescente de 17 años con moretones visibles y marcas compatibles con golpes y posible intento de estrangulamiento.

El incidente ocurrió la noche del martes 18, cuando un menor y un adulto lograron refugiarse en el baño para evitar más agresiones.

Los oficiales confirmaron que Nieves se identificó inmediatamente como supervisor de CBP, pero esto no influyó en la ejecución del arresto.

Menor logra pedir ayuda al 911

El adolescente y un adulto se encerraron en el baño y desde allí lograron llamar al 911 para pedir auxilio en medio del ataque.

La llamada permitió que los agentes respondieran rápidamente y evitaran que la agresión continuara dentro de la residencia.

Los patrulleros encontraron a las víctimas visiblemente alteradas y con signos de haber sufrido violencia física reciente.

Ambos permanecieron dentro del baño hasta la llegada de la policía debido al temor de enfrentarse nuevamente al agresor.