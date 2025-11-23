Agente de CBP detenido por atacar a un menor que pidió ayuda encerrado en el baño
Publicado el 11/23/2025 a las 15:04
- Supervisor de CBP detenido
- Adolescente llamó al 911
- Violencia familiar investigada
Segun informa El mañana, El supervisor federal Hecmar Nieves, de 44 años, fue arrestado en Windfield después de que la policía recibiera un reporte de violencia familiar dentro de su vivienda.
Las autoridades encontraron a un adolescente de 17 años con moretones visibles y marcas compatibles con golpes y posible intento de estrangulamiento.
El incidente ocurrió la noche del martes 18, cuando un menor y un adulto lograron refugiarse en el baño para evitar más agresiones.
Los oficiales confirmaron que Nieves se identificó inmediatamente como supervisor de CBP, pero esto no influyó en la ejecución del arresto.
Menor logra pedir ayuda al 911
El adolescente y un adulto se encerraron en el baño y desde allí lograron llamar al 911 para pedir auxilio en medio del ataque.
La llamada permitió que los agentes respondieran rápidamente y evitaran que la agresión continuara dentro de la residencia.
Los patrulleros encontraron a las víctimas visiblemente alteradas y con signos de haber sufrido violencia física reciente.
Ambos permanecieron dentro del baño hasta la llegada de la policía debido al temor de enfrentarse nuevamente al agresor.
Supervisor de CBP detenido enfrenta cargos graves
Nieves fue arrestado bajo cargos de ataque físico causando lesiones, un delito considerado de gravedad cuando involucra a un miembro de la familia.
También enfrenta un cargo adicional por impedir la respiración, relacionado con los indicios de estrangulamiento observados en el menor.
Las autoridades estatales señalaron que estos delitos pueden conllevar sanciones severas, especialmente al existir un vínculo de autoridad y confianza.
El caso será presentado ante la fiscalía, que evaluará si existen elementos para añadir cargos adicionales conforme avance la investigación.
Investigación continúa y víctimas reciben apoyo
La policía no reveló el domicilio exacto por tratarse posiblemente del hogar de las víctimas, buscando proteger su privacidad y seguridad.
El adolescente recibió atención médica para evaluar el alcance de sus lesiones físicas y descartar daños mayores.
Los detectives continúan reuniendo evidencia y tomando declaraciones para esclarecer el origen de la agresión y garantizar la protección de los afectados.
Las autoridades recordaron que las denuncias y llamadas a tiempo pueden salvar vidas en situaciones de violencia familiar como esta.