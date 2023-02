Rachel acudió a sus más de 200,000 seguidores en Instagram para saber a qué equipo apoyan, pero lo hizo de una forma en la que dejó boquiabiertos a miles de fanáticos de la guapísima deportista. Aunque Rachel Stuhlmann no dejó en claro a qué equipo apoya, si dejó a la gente decidir.

¡Pone a la gente a decidirse! “Chiefs or Eagles?” escribió Rachel Stunhlmann. Inmediatamente los miles de seguidores con los que cuenta la guapísima influencer del deporte se hicieron notar, y muchos comentarios al equipo al que le van, y por supuesto resaltando que es una mujer de lo más sensual.

De acuerdo con el portal 'The Sun', Rachel les confesó en alguna ocasión, acerca del deporte al que se dedica: "Sabía que era lo suficientemente buena y que eventualmente podría llegar allí. "Pero pensé que la realidad era que me llevaría de cinco a siete años llegar a la cima y no quería vivir el estilo de vida que conlleva tocar en ciudades pequeñas y esencialmente vivir en un automóvil", dijo.