EN VIVO minuto a minuto: Super Bowl LIX Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs

El evento deportivo más esperado del año ha llegado.

Este domingo 9 de febrero, el Super Bowl LIX se llevará a cabo en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, enfrentando a los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en un duelo que promete ser inolvidable.

Los Chiefs y los Eagles se encuentran nuevamente en el Super Bowl tras su enfrentamiento en 2023, donde Kansas City se llevó la victoria con un marcador de 38-35.

Ahora, Filadelfia busca redimirse y conseguir su segundo título de la NFL, mientras que Kansas City está a un paso de lograr un histórico tricampeonato, algo nunca antes visto en la liga.

🚨 #BREAKING: President Trump is ON THE FIELD at the Super Bowl in Louisiana, officially making him the first President to ever attend the Big Game

And the crowd went WILD 🔥 pic.twitter.com/GvGjYy4LlW

— Nick Sortor (@nicksortor) February 9, 2025