Sujeto comete “su primer robo” y lo anuncia a su víctima

Autoridades brindaron los detalles

Pretendía causar ‘gracia’

Usuarios volvieron viral el momento

Fue a través de la red social Twitter, que se volvió viral un impactante momento. Por más ‘absurdo’ que pareciera, este criminal decidió ser ‘gentil’, se trata de un sujeto que comete “su primer robo” y lo anuncia a su víctima, te contamos los detalles.

La sorpresiva situación fue compartida por Houston Police Robbery a través de Twitter. Según detalla la mencionada publicación, los hechos ocurrieron hacer un par de días, específicamente el 18 de septiembre del 2022 en 8000 Howard, Houston.

Sujeto comete “su primer robo”

En los primeros segundos de grabación todo pareciera indicar que un joven vestido todo de negro, está por cometer un grave crimen en una de las populares sucursales de comida rápida ‘Jack in the box’, sin embargo no imaginarían que todo saldría diferente.

El mencionado joven, cubría su rostro en la parte inferior para no ser ubicado o reconocido por las cámaras de seguridad. Pues a pesar de que está por cometer un robo, pareciera que el ladrón no tiene la situación controlada y muestra nerviosismo.