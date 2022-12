Tremendo partido para definir al segundo lugar del Grupo G

Suiza doblega 3-2 a Serbia y se instala en octavos de final del Mundial de Qatar 2022

El próximo martes se enfrentan al Portugal de Cristiano Ronaldo

Suiza vs Serbia: Suiza se instaló en los octavos de final de la Copa Mundial por tercera edición consecutiva tras derrotar hoy 3-2 a Serbia. Remo Freuler firmó el gol de la victoria poco después de iniciada la segunda parte en el Grupo G. Se medirán contra Portugal y Cristiano Ronaldo el martes en el estadio Lusail.

Xherdan Shaqiri adelantó a Suiza con su gol a los 20 minutos, pero Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic le dieron la vuelta al marcador para Serbia. Breel Embolo niveló a los 44. Suiza tenía la obligación de ganar para asegurar el pase a la fase de eliminación directa tras derrotar a Camerún y caer ante Brasil en sus primeros dos partidos. Los suizos alcanzaron la ronda de octavos en el Mundial de Brasil 2014 y repitieron en Rusia cuatro años después. Sucumbieron 1-0 en ambas ocasiones, ante Argentina y Suecia, respectivamente.

Suiza vs Serbia: Un partido tenso

Suiza vs Serbia: Contra Portugal, los suizos intentarán alcanzar los cuartos de final por primera vez desde que fueron anfitriones del torneo en 1954. La tensión del partido fue palpable desde los 20 minutos de juego. “Pueden escuchar mi voz ronca, fue un partido con muchas emociones”, dijo el mediocampista Granit Xhaka, de acuerdo con información de The Associated Press.

“Así es el futbol. El juego fue bastante parejo. Queríamos estar concentrados en el futbol. Lo hicimos, dimos este primer paso y ya estamos en los octavos de final. Estamos orgullosos”, agregó. Suiza y Serbia se enfrentaron en la etapa de grupos por segunda vez consecutiva en una Copa del Mundo. Los suizos también ganaron en 2018 gracias a un gol de último minuto de Shaqiri (Archivado como: Suiza vs Serbia)