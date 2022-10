Esta decisión forzó a miles de ciudadanos a buscar salir del país, pues no quieren una guerra, ni están dispuestos a enfrentarla, es por ello que este joven ruso no pudo más y en lugar de ir a matar más gente prefirió quitarse la vida, situación que movió los corazones no solo de los rusos sino de todo el mundo.

Suicidio rapero Ivan Petunin: ¿QUÉ DIJO EN EL VIDEO?

En su video, el rapero dijo lo siguiente: “Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”, por lo que de inmediato llamó la atención de los internautas, se dice que el material lo compartió por Telegram.

Luego agregó: “Me parece que en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total. Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora y algunos no ganarán. No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me quieren, pero a veces tus principios tienen que morir. Y el último de todos modos”. Archivado como: Suicidio rapero Ivan Petunin