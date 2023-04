Sin querer hacer especulaciones, Gustavo Adolfo Infante dejó entrever ciertas sospechas: “Tenía un estado, según me refiere la gente que lo conocía muy depresivo este muchacho, y no lo puedo creer, es cuando dice uno qué pasó, qué sucedió, qué se hizo mal, no se sabe”.

“El venía de clínicas de ayuda”

“Me reporta la gente que Julián Figueroa tenía un problema de depresión y él venía de varias clínicas de ayuda el joven y bueno finalmente algo sucedió en esta noche de domingo, que fue encontrado muerto a los 28 años de edad”, dijo Gustavo Adolfo Infante, quien además reveló que el cantante y actor padecía algo más: “Este joven tenía una enfermedad, es una enfermedad el beber en exceso, es una espantosa y terrible enfermedad”.

Pero volvió a aclarar: “Todo hace indicar que no fue un homicidio, que no fue un suicidio, que no fue un robo, que no hubo una, que murió en su habitación, que aparentemente estaba solo el joven y que traía un cuadro depresivo desde hace algún tiempo”, ahondó el periodista de Imagen TV. Archivado como: suicidio Julián Figueroa.