Suicidio de niña en Texas tras rumores de deportación.

Estudiantes de la escuela de Jocelynn Rojo Carranza propagaron a finales de enero rumores sobre la deportación de familias hispanas.

Lo que generó temor entre los alumnos, según reportes de padres y compañeros de clase.

Jessi Noble, madre de una estudiante de 11 años, relató que su hija regresaba a casa llorando debido a comentarios sobre la intervención de las autoridades migratorias.

«Le decían a sus amigos hispanos que ICE vendría por ellos», afirmó Noble. «Mi hija estaba aterrorizada».

Jocelynn Rojo Carranza, an 11-year-old girl from Texas, tragically took her own life after bullies threatened to call ICE agents on her family. https://t.co/HVx3GrmM9I

