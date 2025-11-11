El sueño americano ahora cuesta más: así lo viven los latinos

Cada vez más latinos creen que el sueño americano es más difícil de alcanzar.

La inflación y el costo de vida son las principales razones.

La comunidad hispana mantiene la esperanza, pero con nuevas prioridades.

El sueño americano de latinos enfrenta su mayor desafío en años.

Según una encuesta de Axios/Ipsos, dos de cada tres hispanos consideran que es un mal momento para ser latino en Estados Unidos, y casi la mitad cree que el sueño americano “ya no existe”.

El sueño americano de latinos: una ilusión cada vez más costosa

El 48% de los encuestados afirma que ese ideal de prosperidad se ha desvanecido.

Las principales causas: la inflación, el estancamiento salarial y la falta de acceso a vivienda asequible.

El estudio también señala que el 83% de los latinos pide al gobierno priorizar el control de los precios, mientras que casi la mitad ha cambiado su estilo de vida por el aumento de los costos.

Los gastos en renta, gasolina y alimentos absorben gran parte del ingreso familiar, reduciendo la posibilidad de ahorrar.