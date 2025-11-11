El sueño americano ahora cuesta más: así lo viven los latinos
Publicado el 11/11/2025 a las 16:45
- Cada vez más latinos creen que el sueño americano es más difícil de alcanzar.
- La inflación y el costo de vida son las principales razones.
- La comunidad hispana mantiene la esperanza, pero con nuevas prioridades.
El sueño americano de latinos enfrenta su mayor desafío en años.
Según una encuesta de Axios/Ipsos, dos de cada tres hispanos consideran que es un mal momento para ser latino en Estados Unidos, y casi la mitad cree que el sueño americano “ya no existe”.
El sueño americano de latinos: una ilusión cada vez más costosa
El 48% de los encuestados afirma que ese ideal de prosperidad se ha desvanecido.
Las principales causas: la inflación, el estancamiento salarial y la falta de acceso a vivienda asequible.
- El estudio también señala que el 83% de los latinos pide al gobierno priorizar el control de los precios, mientras que casi la mitad ha cambiado su estilo de vida por el aumento de los costos.
Los gastos en renta, gasolina y alimentos absorben gran parte del ingreso familiar, reduciendo la posibilidad de ahorrar.
Costo de vida e impacto en la estabilidad familiar
El costo de vida se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar el sueño americano.
Muchos hogares latinos trabajan más horas, pero sienten que su poder adquisitivo es menor.
- El 33% afirma que su situación financiera es peor que hace un año.
- Además, la inseguridad económica influye en el bienestar emocional.
Las preocupaciones sobre la migración, la vivienda y la salud afectan el ánimo de las familias, especialmente entre los más jóvenes.
Inflación y desigualdad: el otro muro del sueño americano
La inflación ha reducido la capacidad de ahorro de los hogares latinos.
Mientras los precios de bienes básicos suben, los ingresos no crecen al mismo ritmo.
Esto ha generado una brecha entre quienes logran mantener estabilidad y quienes luchan por cubrir sus necesidades.
Paradójicamente, aunque la comunidad hispana es motor económico, con un PIB equivalente al quinto más grande del mundo, muchos sienten que su esfuerzo no se traduce en bienestar.
¿Cómo redefinir el sueño americano latino?
Las nuevas generaciones tienen una visión más realista: creen en el trabajo duro, pero buscan equilibrio y seguridad.
- Para muchos, el éxito ya no significa tener una casa grande, sino estabilidad, educación para sus hijos y tiempo para vivir mejor.
El camino hacia el sueño americano pasa ahora por fortalecer la educación financiera, fomentar el ahorro y buscar empleos con mejores beneficios.
Qué sigue
El sueño americano de latinos no ha muerto, pero ha cambiado de forma.
- En un contexto de inflación persistente y alto costo de vida, alcanzar prosperidad exige más planeación y solidaridad comunitaria.
Mientras los precios suben, la esperanza sigue siendo el motor que impulsa a millones de familias hispanas a construir su propio camino al éxito.