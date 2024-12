No está claro tampoco si el joven de 26 años está en contacto con algún allegado ahora que fue detenido.

Aseguraron que ‘aún lo aman’, dando a entender que probablemente estaban distanciados, lo que no resultaría extraño dado que el joven ‘aborrecía’ al mundo empresarial, justo de donde es su familia.

El litigante David B. Irwin comunicó al portal TMZ que la familia no conoce todos los hechos y que sólo se enteran del caso por información pública.

Una de las interrogantes más fuertes del caso, es ¿dónde estaba la familia del joven de 26 años? Pues tras su detención no se sabía nada de ellos.

¿De dónde es la familia del presunto homicida?

Luigi Mangione proviene de una familia adinerada de Baltimore pero se cree que no tenía comunicación con ellos desde hace seis meses que él se mudó a Japón.

Mensajes de familiares han resurgido en la red social ‘X’ donde le piden a Luigi Mangione que se comunique y les respondiera.

Entre los escritos destacan: «Hey estás bien? Nadie ha sabido de ti y tu familia te está buscando», «Hey, necesito que me llames, no sabemos si estás bien o en una zona alejada donde no hay servicio».

La mamá de Luigi Mangione, de nombre Kathleen dijo en un reporte de desaparición emitido en noviembre, que no había tenido contacto con él desde julio.