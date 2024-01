Succession y The Bear, las grandes ganadoras de los Emmys 2024

«Así que estoy realmente agradecido y humillado por todos los que vieron el programa y se comunicaron sobre sus propias luchas personales», agregó según The Associated Press.

«Mucha gente me ha preguntado por mi brazo, pero el problema está en mi hombro. Creo que es el momento perfecto para decir a todo el mundo que Kieran Culkin me está dando una paliza», reconoció Pascal.

Recuerdan a Matthew Perry

Entre los momentos más emotivos que dejó el regreso de los Emmys estuvieron la ovación para el malogrado Matthew Perry, reportó Efe.

Esto fue durante el homenaje a las personalidades fallecidas en el último año, mientras sonaba I’ll Be There for You, todo un himno para los fans de Friends.

Los productores de los Emmys tenían una tarea difícil: resumir más de un año de fallecimientos de celebridades, remontándose a los últimos Emmy en septiembre de 2022, según The Associated Press.

«Intentamos incluir a tantas personas como nos fue posible dadas las limitaciones de tiempo… se hizo con amor, cuidado y respeto», dijo el productor Jesse Collins a The Associated Press.