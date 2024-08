Subway cierra más 20 tiendas y cientos de trabajadores se quedan sin empleo

“No hubo comunicación, solo me dijeron: ‘Sigan con su trabajo, sigan con su trabajo como siempre’. Eso fue lo que me dijeron, sigan con su trabajo como siempre, están buscando una solución para el pedido de comida”, dijo.

Las señales de problemas comenzaron a manifestarse semanas antes, cuando los pedidos de comida que hacía no llegaban como de costumbre, según The US Sun.

Los clientes, por otro lado, no se mostraron tan sorprendidos por los cierres, ya que notaron una disminución en la calidad del servicio y la oferta en los últimos meses.

Muchos de ellos mencionaron que la cadena de restaurantes venía enfrentando desafíos financieros que eran evidentes en la operación diaria de los locales.

«… ¿y nadie lo vio venir? ¿EN SERIO? Su calidad ha sido pésima durante más de cuatro años, sus sucursales no están funcionando bien, el negocio de Subway va lento y mucha gente ya no quiere ir allí», criticó un comensal en Facebook .