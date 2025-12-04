Demócratas quieren que continúe Obamacare y evitar que aumenten seguros de salud ¿Lo lograrán?

Congresistas bipartidistas buscan extender subsidios de Obamacare.

Más de 30 millones dependen de los subsidios.

La aprobación requiere acuerdos difíciles en Cámara y Senado.

Una coalición bipartidista en la Cámara de Representantes presentó una propuesta para extender por un año los subsidios del Obamacare y evitar aumentos en las primas de seguros médicos.

La iniciativa, impulsada por legisladores centristas, busca evitar que millones de personas pierdan acceso a cobertura de salud asequible.

Aun así, el plan llega con tensiones políticas, dudas sobre su alcance y la necesidad de encontrar apoyo suficiente en un Congreso profundamente polarizado.

Debate en el Congreso sobre subsidios de Obamacare

La propuesta busca mantener los subsidios de Obamacare y será discutida esta semana en la Cámara Baja.

También se analizarán medidas para prevenir fraudes, un argumento central entre los republicanos que intentan reducir o eliminar partes de la ley vigente desde 2010.

Este plan representa el mayor apoyo bipartidista registrado hasta el momento para abordar el tema, lo que demuestra la presión política por evitar que expiren los subsidios actuales.

La falta de acuerdos fue clave para el cierre de Gobierno más largo en la historia reciente.