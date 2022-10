Aumentan las solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU

Por su parte la agencia de The Associated Press indicó que El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero la cifra de personas sin trabajo sigue siendo históricamente baja, incluso mientras la economía norteamericana se desacelera en medio de una alta tasa de inflación no vista en décadas.

Los pedidos al gobierno de asistencia para la semana que finalizó el 8 de octubre aumentaron en 9, 000 a 228, 000, informó el jueves el Departamento del Trabajo. El promedio móvil de cuatro semanas aumentó en 5, 000 a 211, 500, reportó la agencia de AP.