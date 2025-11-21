Suben tasas hipotecarias y baja costo promedio de renta

Suben tasas hipotecarias a 30 años

Comprar casa sigue siendo difícil para familias con ingresos ajustados

El alquiler continúa descendiendo en varias ciudades del país

Las tasas hipotecarias volvieron a incrementarse ligeramente esta semana, manteniéndose dentro de un rango estrecho según Freddie Mac.

Aunque el movimiento parece pequeño, los intereses siguen muy por encima de los niveles de 2021.

Simultáneamente, el costo del alquiler continúa bajando por tercer mes consecutivo.

Este escenario mixto afecta directamente a la comunidad hispana, que enfrenta el reto de equilibrar presupuesto, vivienda y estabilidad financiera.

Suben tasas hipotecarias: impacto en préstamos y compradores

El informe más reciente confirma que Suben tasas hipotecarias:

Las de 30 años alcanzaron 6.26% .

alcanzaron . Mientras que las de 15 años se ubicaron en 5.54%.

Aunque hay estabilidad, los costos siguen duplicando los niveles de hace tres años.

La Asociación de Banqueros Hipotecarios advierte que esta realidad sigue siendo una barrera para nuevos compradores y para quienes buscan refinanciar.

En términos prácticos, un préstamo de 300.000 dólares cuesta ahora cientos de dólares más al mes, situación que desalienta especialmente a jóvenes latinos que buscan su primera vivienda.