Suben tasas hipotecarias y baja costo promedio de renta
Publicado el 11/21/2025 a las 11:32
- Suben tasas hipotecarias a 30 años
- Comprar casa sigue siendo difícil para familias con ingresos ajustados
- El alquiler continúa descendiendo en varias ciudades del país
Las tasas hipotecarias volvieron a incrementarse ligeramente esta semana, manteniéndose dentro de un rango estrecho según Freddie Mac.
Aunque el movimiento parece pequeño, los intereses siguen muy por encima de los niveles de 2021.
Simultáneamente, el costo del alquiler continúa bajando por tercer mes consecutivo.
Este escenario mixto afecta directamente a la comunidad hispana, que enfrenta el reto de equilibrar presupuesto, vivienda y estabilidad financiera.
Suben tasas hipotecarias: impacto en préstamos y compradores
El informe más reciente confirma que Suben tasas hipotecarias:
- Las de 30 años alcanzaron 6.26%.
- Mientras que las de 15 años se ubicaron en 5.54%.
The avg. 30yr FRM increases to 6.26% https://t.co/K9HBh1pOlD pic.twitter.com/MwppZpz2kO
— Freddie Mac (@FreddieMac) November 20, 2025
Aunque hay estabilidad, los costos siguen duplicando los niveles de hace tres años.
La Asociación de Banqueros Hipotecarios advierte que esta realidad sigue siendo una barrera para nuevos compradores y para quienes buscan refinanciar.
En términos prácticos, un préstamo de 300.000 dólares cuesta ahora cientos de dólares más al mes, situación que desalienta especialmente a jóvenes latinos que buscan su primera vivienda.
Caen los costos promedio de alquiler en EE.UU.
Mientras las hipotecas se encarecen, los costos promedio de alquiler muestran una tendencia opuesta.
- ApartmentList reportó que el alquiler medio nacional descendió 0.8% en octubre, ubicándose en 1.381 dólares.
Es la tercera baja consecutiva.
Los precios están 0.9% por debajo del año pasado y han disminuido 4.2% desde su pico de 2022.
- Zillow también señala que las propiedades de tres habitaciones tienen un precio promedio de 2.145 dólares, 30 dólares menos que el año anterior.
Impacto para la comunidad latina
Los latinos tienen una de las tasas más altas de arrendamiento en el país, lo que hace que la caída en rentas sea un alivio temporal.
Muchas familias inmigrantes ven el alquiler como la única opción mientras construyen historial crediticio o ahorran para un enganche.
Sin embargo, las tasas hipotecarias elevadas mantienen la puerta de la vivienda propia prácticamente cerrada.
Esto ha provocado que muchas familias renueven contratos de alquiler, retrasando la compra de casa incluso cuando están listas para dar el paso.
Qué dicen las fuentes
Freddie Mac remarcó que la estabilidad reciente ofrece certidumbre al mercado, aunque no suficiente para mejorar la accesibilidad.
La MBA señaló que los altos costos siguen siendo un obstáculo para compradores primerizos.
Qué sigue
Si las tasas no bajan pronto, el mercado seguirá limitado y con mayor presión sobre el alquiler.
Para la comunidad latina, será fundamental evaluar ayudas estatales, comparar zonas con mejores precios y analizar si conviene esperar antes de intentar comprar vivienda.