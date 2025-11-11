Reapertura del gobierno dispara el Bitcoin ¿Cómo aprovechar este impulso?

Sube el precio del Bitcoin y supera los $106.000 tras el fin del cierre parcial del gobierno federal.

El optimismo recuerda el repunte histórico de 2019.

Analistas recomiendan invertir con precaución y plataformas seguras.

La reapertura del gobierno federal trajo aire fresco a los mercados financieros y entusiasmo entre los inversionistas en criptomonedas.

Bitcoin subió por encima de los $106.000 en solo 24 horas, impulsado por el optimismo tras el acuerdo alcanzado en el Senado.

Pero antes de dejarse llevar por el entusiasmo, los expertos recomiendan invertir con cuidado y planificación.

Por qué sube el precio del Bitcoin

Durante más de 40 días del cierre del gobierno, la incertidumbre afectó la confianza económica.

Bitcoin llegó a caer por debajo de los $100.000, su nivel más bajo desde agosto.

Sin embargo, tras el anuncio del acuerdo para reabrir el gobierno, el mercado reaccionó con fuerza positiva .

. Ethereum subió más de 7% y Solana cerca del 6%, siguiendo la tendencia de Bitcoin.

Los analistas comparan este escenario con 2019, cuando tras la reapertura del gobierno, el precio del Bitcoin se disparó 300% en cinco meses.

En ese entonces, la combinación de liquidez y confianza impulsó a las criptomonedas a un auge prolongado.

Hoy, aunque Bitcoin aún se mantiene muy por debajo de su máximo histórico, el mercado vuelve a mostrar signos de crecimiento.