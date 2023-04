Por lo que Stormy Daniels no tardó en responder, “Cada vez que estás en el ojo público, da miedo. Quiero decir, solía asustarme dando un informe oral de un libro en la escuela, así que es desalentador, pero espero con ansias. No tengo nada que ocultar. Soy la única que ha estado diciendo la verdad y ya sabes, no puedes avergonzarme aún más”. Archivado como: Stormy Daniels dispuesta testificar.

“Creo que hacer que me llamen y me pongan en el estrado hace legitima a mi historia y quién soy”

“Así que siento que si no lo hacen, pinta la imagen de que saben algo sobre mí que me hace saber, no confiable o no confiable. Creo que hacer que me llamen y me pongan en el estrado hace legitima a mi historia y quién soy”, añadió a sus declaraciones Stormy Daniels para posteriormente revelar que ella cree que Trump no merece la cárcel.

“Específicamente para mi caso, no creo que sus crímenes contra mí sean dignos de encarcelamiento… Me siento como las otras cosas que ha hecho, si es declarado culpable, absolutamente”, dijo Daniels durante la entrevista con el conductor de TalkTV Piers Morgan, según el medio de The Sun. Archivado como: Stormy Daniels dispuesta testificar.