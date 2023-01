Mientras el personaje de Storm hace lo posible para encontrar a su madre a miles de kilómetros de distancia antes de que sea demasiado tarde, se topa con algo inesperado. Y es que mientras avanza en su búsqueda, descubre secretos de su madre que le hacen darse cuenta que realmente no la conocía.

También nos contó cómo fue para ella la preparación de su personaje. “Prepararme para todos los aspectos técnicos fue lo más difícil que tuve que hacer”, confesó luego de explicar que incluso maniobrar una cámara con una mano le parecía difícil. “Solo es una joven que trata de descubrir y me puedo identificar con eso, estoy feliz de interpretar a June”, agregó sobre su personaje en la cinta.

Storm Reid compartió cómo fue su experiencia al trabajar en esta nueva cinta. “Una vez que terminé los aspectos técnicos, que era lo que lo hacía desafiante, realmente empecé a pasarla bien”, reveló para MundoNow, ya que al parecer a diferencia de su personaje, no estaba muy familiarizada con la tecnología.

¿Cuál ha sido el proyecto favorito de Storm Reid?

La actriz con tan solo 19 años ya cuenta con un amplio catalogo de trabajos como ’12 años de esclavitud’, ‘Un viaje en el tiempo’, ‘La monja 2’, ‘The Last of Us’, ‘El escuadrón Suicida’ y ‘Euphoria’. Por lo que no dejamos pasar la oportunidad para averiguar cuál ha sido su trabajo favorito de todos.

“Siempre paso un buen tiempo, simplemente amo estar en el set y amo poder hacer lo que hago”, explicó Storm Reid dando a entender que por el momento no tiene ningún favorito. Y es que asegura disfrutar cada momento en el set de filmación de sus trabajos.