Stephen Curry se perderá al menos una semana por lesión

Stephen Curry estará fuera al menos una semana tras sufrir una contusión en el cuádriceps en la derrota ante los Rockets.

Stephen Curry estará fuera de actividad al menos una semana luego de que se confirmara una contusión en el cuádriceps y una distensión muscular.

Los Golden State Warriors informaron que el base será reevaluado en siete días, luego de lesionarse en los últimos instantes de la derrota ante Houston por 104-100.

Golden State respira aliviado pese al golpe

El diagnóstico, aunque preocupante por la carga competitiva del equipo, fue recibido con cierto alivio dentro de la organización.

Según fuentes cercanas, se descartaron lesiones graves, un escenario que había encendido alarmas tras ver al astro cojeando hacia el vestuario.

Tras el encuentro, el entrenador Steve Kerr señaló que la noticia era mejor de lo esperado y que prefería lidiar con una contusión antes que con un problema en tobillo o rodilla.

Así ocurrió la lesión del capitán de los Warriors

La jugada que derivó en la lesión ocurrió con 3:24 por disputarse. Curry intentó adelantarse al base de los Rockets, Amen Thompson, y terminó recibiendo un codazo en la acción, por lo que fue sancionado con una falta ofensiva tras revisión.

Minutos después, en otra penetración hacia el aro, fue marcado con otra falta, acción que Kerr desafió sin éxito.

Desde entonces, Curry mostró claros signos de molestia. Se movía con cautela, con dolor visible y sin poder ejecutar sus desplazamientos habituales.

La situación empeoró en un tiempo muerto a 35.2 segundos del final, cuando conversó con Rick Celebrini, responsable del área médica del equipo. Celebrini indicó de inmediato que Curry ya no podía continuar, por lo que ambos se dirigieron al vestuario.

Un momento crítico para Golden State

La ausencia de su máxima figura llega en un punto delicado de la temporada.

La derrota ante Houston dejó a los Warriors con marca de 10-10 tras haber iniciado 4-1, una caída de rendimiento que generó cuestionamientos internos.

Tras el partido, Jimmy Butler y Draymond Green señalaron públicamente que el equipo debe mejorar en intensidad y esfuerzo defensivo.

Golden State cerrará su serie de partidos en casa enfrentando a los Pelicans el sábado y a los Thunder el martes, duelos que podrían disputarse sin su líder ofensivo.

Dependiendo de la evolución del tratamiento, Curry podría reincorporarse en un lapso razonable, pero su disponibilidad seguirá sujeta a evaluación médica.

