Capturan a la señora tras meses de investigación

Después de varios meses de investigación la División de Homicidios del SAPD emitió una orden de arresto en contra de la señora Stephanie Jiménez. La mujer fue detenida el pasado martes 26 de julio del 2022 en San Antonio y llevada a la cárcel del Condado de Bexar.

En su primer testimonio sobre el dramático caso la señora Stephanie Jiménez asentó que no buscó la manera de asistir a su hijita porque no tiene quién la ayude. No se detalla si la mujer es casada, soltera, si tiene pareja u otros familiares. La mujer continúa detenida a la espera de enfrentar su primera audiencia. No se revela qué pasó con sus otros hijos.