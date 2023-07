Las huellas en su cuerpo mostraron a la policía el horror que vivieron dos de los seis hijos de Stephanie Jiménez luego de que esta los abandonara a su suerte en su propia casa, en Texas. La justicia condena ahora a la hispana a 45 años de prisión por negligencia, maltrato y por no brindarles atención médica a los niños, lo que terminó con la muerte de Samantha, una pequeña de seis años.

Stephanie Jiménez hizo lo peor contra sus hijos

El historial de maltrato contra sus descendientes se hizo público en 2014 luego de que la policía la arrestara por causar lesiones contra su pequeño de dos años, a quien le diagnosticaron, además, desnutrición severa, en ese momento el bebé pesaba solo 12 libras. Jiménez se declaró culpable frente al juez y recibió una sentencia de 20 años. Al poco tiempo, un tribunal la favoreció con libertad condicional. La hispana de 39 años regresó a su casa con sus hijos, pero estar lejos de ellos no mejoró la atención hacia los seis niños. El domingo 3 de octubre de 2021 quedó en evidencia que el descuido para sus hijos persistía. Pero esta vez parecía habérsele escapado de las manos. Jiménez se vió obligada a llamar a emergencias, pues su hijita Samantha, de seis años, no respondía. Los paramédicos la llevaron al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por ella, solo confirmaron su muerte.

La madre de Samantha quedó bajo investigación, el informe forense dejó en evidencia el horror que vivió la pequeña antes de morir. Samantha solo pesaba 31 libras, estaba deshidratada, tenía infección renal, padecía de neumonía y COVID-19, mostraba lesiones en la piel por la falta de higiene y su cuero cabelludo estaba infestado por piojos, detalló, en su informe, la oficina del médico forense del Condado Bexar. Luego de un proceso judicial de casi 22 meses, el juez de San Antonio, Texas, le revocó la libertad condicional, le reinstauró la pena inicial de 20 años y le sumó otros 25 años más de prisión por la muerte se Samantha.

Ahora Jiménez permanecerá en una prisión del condado hasta cumplir de manera consecutiva sus dos sentencias.