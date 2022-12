De acuerdo con información del portal Vavel, los Acereros tienen un claro dominio sobre Falcones con saldo de 14 victorias, 2 derrotas y un empate. Su último enfrentamiento se llevó a cabo en 2018 con una aplastante victoria del Equipo de Acero por 41 puntos a 17. Al no formar parte de la misma conferencia, ambos equipos se ven las caras cada cuatro años.

Dos juegos ganados seguidos para Steelers

Steelers vs Falcons: Kenny Pickett conectó con Connor Heyward en un pase de touchdown de 17 yardas, Matthew Wright acertó cuatro goles de campo y los Steelers de Pittsburgh hilvanaron victorias sucesivas por primera vez esta temporada, venciendo hoy 19-16 a los Falcons de Atlanta, de acuerdo con información de The Associated Press.

Tras derrotar el lunes por la noche a los Colts en Indianápolis, los Steelers (5-7) finalmente armaron una racha ganadora en la que ha sido una difícil campaña de reconstrucción en Pittsburgh. Por su parte, Atlanta (5-8) desperdició la oportunidad cerca de la línea de gol por segunda semana consecutiva. Los Falcons habían sufrido una intercepción en la zona de anotación en un pase desviado en Washington. Aquella jugada selló la victoria de los Commanders por19-13.