Spaghetti Junction: tragedia en Atlanta tras el suicidio de un hombre desde un paso elevado

Por su parte, líderes locales recordaron a la ciudadanía que existen recursos disponibles para quienes estén enfrentando momentos difíciles o pensamientos suicidas.

La Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis está disponible las 24 horas del día marcando o enviando un mensaje de texto al 988.

Este servicio ofrece atención gratuita, confidencial y con apoyo profesional, con el objetivo de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

“No está solo”, recalcan desde la red de salud mental, al insistir en que siempre hay alternativas antes de tomar decisiones irreversibles.

This was the scene at Spaghetti Junction in Atlanta today.

Mental health is not always visible. You never know what someone is carrying. Please check in on your people. Be kind. And if you’re struggling, know that you’re not alone — help exists and healing is possible.

📞

