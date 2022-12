La molestia de los afectados

De acuerdo con la Agencia The Associated Press, uno de los afectados que tenía previsto volar de Kansas City a Los Ángeles para asistir al 90mo cumpleaños de su padre, habló sobre la cancelación de su vuelo: “Fui allá en 2019, y ella me miró y me dijo: ‘No voy a volver a verte’”, relató el hombre, quien tiene 66 años.

En un video que Southwest publicó a última hora del martes, el director general Robert Jordan dijo que Southwest operaría con un horario reducido durante varios días, pero que esperaba estar “de nuevo en marcha antes de la próxima semana”. “Tenemos mucho trabajo por hacer para corregir esto”, manifestó Jordan, un veterano de 34 años en Southwest que se convirtió en CEO en febrero. “Por ahora, quiero que sepan que estamos comprometidos con ello”. Archivado como: Southwest Airlines cancela vuelos