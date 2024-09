South Carolina rechaza apelación para ejecutar a Freddie Owens

Uno de los elementos más controversiales es la declaración de Steven Golden, coacusado en el caso, quien ahora asegura que Owens no estaba presente en la tienda al momento del asesinato.

Lo que ha suscitado un debate renovado sobre la pena de muerte y la posible inocencia de Owens, de acuerdo con The Associated Press .

Los jueces señalaron que no había pruebas de que Golden contara con un abogado independiente para discutir sus nuevas declaraciones.

La declaración de Golden no fue suficiente para que la Corte Suprema del estado detuviera la ejecución.

“Pensé que el verdadero tirador o sus cómplices podrían matarme si lo denunciaba ante la policía. Todavía tengo miedo de eso. Pero Freddie no estaba allí”, afirmó Golden en su declaración.

¿Es inocente?

Ahora, Golden afirma que no puede seguir cargando con el peso de la mentira y que ha decidido contar la verdad porque no quiere que Owens sea ejecutado por un crimen que no cometió.

A pesar de las nuevas declaraciones de Golden, los fiscales argumentan que su cambio de versión no es suficiente para detener la ejecución.

Sostienen que no solo Golden, sino varios otros testigos testificaron que Owens había confesado ser el autor del disparo que mató a Graves.

Entre esos testigos se encuentran amigos y la exnovia de Owens, quienes también declararon que él se jactó de haber cometido el crimen, indicó AP.