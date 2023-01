Sospechoso de tiroteo en Monterey Park se suicidó

El tirador dejó a 10 personas muertas en club nocturno de California

Fue identificado como Huu Can Tran de 72 años

Sospechoso Monterey Park suicida. La noche del sábado se convirtió en una verdadera tragedia para los residentes de California, cuando un hombre armado disparó en un club nocturno cuando se estaba celebrando el Año Nuevo Chino. El saldo del tiroteo presentado en pleno fin de semana fue de 10 personas muertas.

Este domingo, tras haber realizado las investigaciones correspondientes, las autoridades lograron identificar al tirador y lograron dar con su paradero para detenerlo. Sin embargo, el sospechoso al saber que la policía se acercaba, decidió terminar con su vida y se disparó cuando estaba en su camioneta.

El sospechoso del tiroteo en Monterey Park se suicida

El encargado de dar la noticia fue el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo el domingo que el hombre se suicidó cuando los agentes de policía se acercaron a la camioneta que usó para huir de la escena de un segundo intento de tiroteo. Luna identificó al sospechoso en Huu Can Tran, de 72 años, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

