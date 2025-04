Sospechoso del tiroteo en el campus de Universidad de Florida es puesto bajo custodia

Varios videos difundidos en redes mostraban a jóvenes huyendo del área afectada mientras se escuchaban gritos y sirenas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó rápidamente a través de una publicación en X, donde expresó su apoyo a la comunidad universitaria.

“Nuestras oraciones están con la familia de la FSU y las fuerzas del orden estatales están respondiendo activamente”, escribió el mandatario.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, también confirmó que su oficina se encontraba colaborando con la investigación.

FSU MASS SHOOTING UPDATE: The active shooter situation at Florida State University has left at least four victims hospitalized following reports of over 30 shots fired at the Student Union. Local media sources indicate multiple casualties, with footage showing several seriously… https://t.co/PWc8ubBTiQ pic.twitter.com/KpBE86T9l0

— Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) April 17, 2025