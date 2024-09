Sospechoso de Intento de Asesinato de Trump Estuvo al Acecho

Ryan Wesley Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al expresidente Donald Trump, estuvo al acecho durante casi 12 horas antes de que las autoridades lo detuvieran.

Este hecho se produjo en el club de golf de Trump en Palm Beach, Florida, el pasado domingo.

Según informes, Routh, de 58 años, se encontraba en las inmediaciones del campo de golf desde la 01:59 horas (hora local).

En ese momento fue visto merodeando por el área con un fusil de asalto AR-47 y otros artículos.

This is the Trump Shooter from today… his name is Ryan Wesley Routh

• He just so happened to be filmed by Newsweek in 2022 about his effort to recruit mercenaries to fight in Ukraine.

• The New York Times wrote a profile on Ryan W. Routh back in 2023.

• Times put out a a… pic.twitter.com/accMzZrDIt

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) September 15, 2024