Inicio » Deportes » Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026: bombos, reglas y formato

Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026: bombos, reglas y formato

Conoce la fecha, hora, sede, formato y dónde ver el sorteo del Mundial 2026. La FIFA organizará el evento el 5 de diciembre en Washington D.C.
Por 
2025-12-01T23:19:11+00:00
FOTO: FIFA

Publicado el 12/01/2025 a las 18:19

El sorteo del Mundial 2026 será el evento clave antes del inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La conformación de los grupos definirá el camino de cada selección en esta edición sin precedentes.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

  • Viernes 5 de diciembre de 2025

¿A qué hora es?

  • 10:00  México (Centro)

  • 11:00  Colombia

  • 12:00  USA (ET)

  • 13:00  Argentina

  • 18:00  España

¿Dónde se realizará el sorteo?

Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington D. C., Estados Unidos.

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, reglas y dónde ver
Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, reglas y dónde ver / Foto: Shutterstock

  • Formato y distribución de bombos

    • Bombo 1: Canadá, México, EE.UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

    • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

    • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

    • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los 4 clasificados europeos (A-D) y 2 del torneo clasificatorio FIFA.

    Claves del procedimiento

    • Canadá, México y EE.UU. ya están asignados a las posiciones A1, B1 y D1 respectivamente.

    • El resto del Bombo 1 será sorteado para encabezar los otros 9 grupos.

    • España, Argentina, Francia e Inglaterra se colocarán en cuadros opuestos para equilibrar el camino a la final.

    • Ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, excepto UEFA (puede haber hasta dos por grupo).

Foto: FIFA

Este nuevo formato busca más competitividad, mayor representación global y una fase de grupos más intensa.

¿Cuándo se conocerán los horarios y sedes?

El sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, la FIFA confirmará el calendario detallado con sedes y horarios de los partidos, buscando balancear la logística, el descanso y la visibilidad global en zonas horarias clave.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

La transmisión estará disponible por:

  • FIFA+ y FIFA.com (streaming oficial)

  •  México: TUDN, VIX y TV Azteca

  •  Estados Unidos: Telemundo y Peacock

  •  Argentina: TyC Sports

  •  Colombia: Caracol y RCN

  •  España: TVE

