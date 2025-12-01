Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026: bombos, reglas y formato
Publicado el 12/01/2025 a las 18:19
El sorteo del Mundial 2026 será el evento clave antes del inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La conformación de los grupos definirá el camino de cada selección en esta edición sin precedentes.
¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
- Viernes 5 de diciembre de 2025
¿A qué hora es?
10:00 México (Centro)
11:00 Colombia
12:00 USA (ET)
13:00 Argentina
18:00 España
¿Dónde se realizará el sorteo?
Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington D. C., Estados Unidos.
Formato y distribución de bombos
Bombo 1: Canadá, México, EE.UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los 4 clasificados europeos (A-D) y 2 del torneo clasificatorio FIFA.
Claves del procedimiento
Canadá, México y EE.UU. ya están asignados a las posiciones A1, B1 y D1 respectivamente.
El resto del Bombo 1 será sorteado para encabezar los otros 9 grupos.
España, Argentina, Francia e Inglaterra se colocarán en cuadros opuestos para equilibrar el camino a la final.
Ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, excepto UEFA (puede haber hasta dos por grupo).
Este nuevo formato busca más competitividad, mayor representación global y una fase de grupos más intensa.
¿Cuándo se conocerán los horarios y sedes?
El sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo, la FIFA confirmará el calendario detallado con sedes y horarios de los partidos, buscando balancear la logística, el descanso y la visibilidad global en zonas horarias clave.
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?
La transmisión estará disponible por:
FIFA+ y FIFA.com (streaming oficial)
México: TUDN, VIX y TV Azteca
Estados Unidos: Telemundo y Peacock
Argentina: TyC Sports
Colombia: Caracol y RCN
España: TVE
