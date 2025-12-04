Celebridades internacionales encabezan el sorteo del Mundial 2026
Publicado el 12/04/2025 a las 18:55
- Artistas brillan en sorteo mundialista
- Presentadores destacan en gala
- Música estelar en ceremonia FIFA
Segun informa Fifa world cup, El sorteo final de la Copa Mundial 2026 reunirá artistas y personalidades reconocidas en una ceremonia global que celebrará el fútbol, la cultura y el espectáculo desde Washington D. C.
La FIFA anunció que el evento se celebrará en el Centro John F. Kennedy, contando con millones de espectadores alrededor del mundo atentos al inicio oficial del torneo.
Este sorteo final representa un momento emblemático rumbo al Mundial, combinando entretenimiento, música y presencia internacional para fortalecer la conexión global que caracteriza siempre a este deporte.
La ceremonia será transmitida por FIFA.com, las redes sociales oficiales del Mundial y los titulares de derechos audiovisuales, asegurando un alcance masivo para la audiencia mundialista.
Sorteo final Mundial 2026 y sus presentadores oficiales
Heidi Klum encabezará la presentación del sorteo final, regresando veinte años después de su participación en Alemania 2006, destacando nuevamente su relación profesional con el evento mundialista.
La supermodelo afirmó sentirse honrada por regresar, mencionando que el Mundial tiene una capacidad única para unir al mundo, creando conexiones emocionales que trascienden fronteras culturales diversas.
Kevin Hart acompañará a Klum como uno de los conductores principales, aportando su carisma, energía escénica y una trayectoria consolidada tanto en el cine como en la comedia estadounidense.
Danny Ramírez completará el trío de presentadores, destacando que creció jugando fútbol y que compartir un escenario mundialista representa un sueño profundamente significativo para su carrera artística.
Artistas internacionales darán brillo a la ceremonia FIFA
Andrea Bocelli ofrecerá una actuación especial durante la gala, consolidando su presencia como una de las voces más influyentes del mundo y destacando su enorme trayectoria musical internacional.
Bocelli, reconocido por interpretar obras operísticas y colaborar con directores legendarios, ha recibido múltiples nominaciones a los Grammy y continúa impactando audiencias con presentaciones globales históricas.
También participará Robbie Williams, embajador musical de la FIFA, reconocido por sus discos vendidos mundialmente y una carrera destacada que incluye giras multitudinarias y reconocimientos internacionales significativos.
Nicole Scherzinger se unirá al escenario con Bocelli y Williams, aportando su fuerza vocal, su experiencia teatral reciente y su reconocimiento global como integrante principal de The Pussycat Dolls.
Village People cerrará con un clásico mundialista inolvidable
Tras concluir el sorteo, Village People interpretará su icónica canción Y.M.C.A., un tema que trascendió generaciones convirtiéndose en un símbolo musical ampliamente reconocido en la cultura popular.
El grupo, fundado en 1977, acumuló discos de oro y platino durante la era disco, consolidando su presencia artística como referente internacional con un estilo inconfundible profundamente reconocido.
La canción Y.M.C.A. fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, reconocimiento que reafirma su impacto cultural y su vigencia como obra representativa de una época.
Victor Willis, líder y fundador, regresó al grupo en 2017, revitalizando su energía original y llevando nuevamente al conjunto a los escenarios y listas musicales internacionales destacadas.
Biografías oficiales de los protagonistas del sorteo
Kevin Hart ha construido una carrera destacada como actor y comediante, protagonizando películas taquilleras y giras globales que lo posicionan como una figura influyente dentro del entretenimiento internacional contemporáneo.
Heidi Klum ha liderado proyectos televisivos como Project Runway, además de su extensa trayectoria en la moda, manteniéndose activa como presentadora, productora y colaboradora constante en causas benéficas reconocidas.
Danny Ramírez ha participado en producciones como Top Gun: Maverick, The Last of Us y Black Mirror, consolidando un perfil versátil que lo posiciona como un actor emergente destacado internacionalmente.
Nicole Scherzinger ha brillado en teatro musical, televisión y música, consolidando una carrera multifacética que incluye premios importantes y reconocimientos globales por su versatilidad artística profundamente admirada.
Expectativa global ante el inicio del Mundial 2026
El sorteo final marcará oficialmente el comienzo del camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un torneo histórico que reunirá cuarenta y ocho selecciones en tres países.
La FIFA anticipa una audiencia masiva siguiendo cada detalle del sorteo, fortaleciendo el alcance global del evento y reforzando el entusiasmo previo a la mayor competición futbolística internacional.
Este sorteo no solo definirá los grupos del torneo, sino que consolidará el ambiente festivo generado por artistas, presentadores y talentos reunidos para esta ocasión especial mundialista.
Con la combinación de música, espectáculo y emoción deportiva, la ceremonia proyecta una celebración inolvidable que acompañará el comienzo de un proceso competitivo lleno de expectativa e historia.