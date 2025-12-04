Celebridades internacionales encabezan el sorteo del Mundial 2026

Artistas brillan en sorteo mundialista

Segun informa Fifa world cup, El sorteo final de la Copa Mundial 2026 reunirá artistas y personalidades reconocidas en una ceremonia global que celebrará el fútbol, la cultura y el espectáculo desde Washington D. C.

La FIFA anunció que el evento se celebrará en el Centro John F. Kennedy, contando con millones de espectadores alrededor del mundo atentos al inicio oficial del torneo.

Este sorteo final representa un momento emblemático rumbo al Mundial, combinando entretenimiento, música y presencia internacional para fortalecer la conexión global que caracteriza siempre a este deporte.

La ceremonia será transmitida por FIFA.com, las redes sociales oficiales del Mundial y los titulares de derechos audiovisuales, asegurando un alcance masivo para la audiencia mundialista.

Sorteo final Mundial 2026 y sus presentadores oficiales

Heidi Klum encabezará la presentación del sorteo final, regresando veinte años después de su participación en Alemania 2006, destacando nuevamente su relación profesional con el evento mundialista.

La supermodelo afirmó sentirse honrada por regresar, mencionando que el Mundial tiene una capacidad única para unir al mundo, creando conexiones emocionales que trascienden fronteras culturales diversas.

Kevin Hart acompañará a Klum como uno de los conductores principales, aportando su carisma, energía escénica y una trayectoria consolidada tanto en el cine como en la comedia estadounidense.

Danny Ramírez completará el trío de presentadores, destacando que creció jugando fútbol y que compartir un escenario mundialista representa un sueño profundamente significativo para su carrera artística.