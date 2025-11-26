¿Quién jugará contra México en la apertura del Mundial?

México conocerá el 5 de diciembre a su rival para el partido inaugural del Mundial 2026. Aquí los detalles.

La Selección Mexicana está a días de conocer al rival con el que abrirá la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La FIFA confirmó que su primer oponente saldrá del Bombo 3, integrado por 12 selecciones, aunque una de ellas queda descartada por reglamento.

¿Cuándo es el sorteo y por qué genera tanta expectativa?

El próximo viernes 5 de diciembre, desde Washington, D.C., la FIFA realizará el sorteo que definirá la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026.

Para México, anfitrión del torneo, el interés está puesto en el rival que enfrentará en el partido inaugural del 11 de junio, ante aproximadamente 90 mil aficionados.

Ese encuentro marcará el inicio del primer Mundial con tres sedes —México, Estados Unidos y Canadá— y con un formato ampliado que incluye 48 selecciones.

De qué bombo saldrá el rival de México

La FIFA confirmó que el primer oponente del Tri saldrá del Bombo 3.

Este grupo reúne a 12 selecciones de distintas confederaciones, aunque hay una excepción:

Panamá no puede enfrentarse a México porque ambas pertenecen a la Concacaf.

La organización del sorteo establece que, salvo UEFA, no puede haber dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo.

Selecciones que podrían enfrentar al Tri en el partido inaugural

México podría abrir su Mundial ante alguno de estos equipos:

Noruega

Egipto

Argelia

Paraguay

Túnez

Escocia

Costa de Marfil

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

La única selección del Bombo 3 que no puede ser rival del Tri es Panamá.

El nivel, estilo de juego y antecedentes mundialistas de estas selecciones hacen prever que México podría tener un debut intenso, ya sea ante un rival físico como Argelia, uno táctico como Escocia o uno con experiencia reciente como Arabia Saudita o Túnez.

Así funcionará el sorteo del Mundial 2026

La FIFA utilizará cuatro bombos numerados del 1 al 4, cada uno con 12 bolas que contienen el nombre de cada país ya clasificado.

Además, habrá 12 bombos adicionales marcados con las letras A a la L, que definirán a qué grupo irá cada selección.

Una vez asignado el grupo, se sacará una bola con las posiciones del 1 al 4 para definir el orden de los partidos dentro de cada sector.

Para México, esa posición está asegurada: será el A1, tal como corresponde al anfitrión del partido inaugural.

