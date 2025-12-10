¡Definidos los cruces de la Copa de Campeones Concacaf 2026!
Publicado el 12/10/2025 a las 10:02
La Concacaf realizó el sorteo oficial de la Copa de Campeones 2026, y ya quedaron determinados los 11 enfrentamientos de la Primera Ronda, que se disputará en febrero de 2026 en formato de ida y vuelta.
El evento fue conducido por Vanessa Huppenkothen, Alexi Lalas y Mariah Ramharack, con la participación del presidente de Concacaf, Victor Montagliani, y los exfutbolistas Pável Pardo y Brad Guzan como asistentes del sorteo.
Enfrentamientos de la Primera Ronda
-
Pumas UNAM (MEX) 🆚 San Diego FC (USA)
-
LA Galaxy (USA) 🆚 Sporting San Miguelito (PAN)
-
Cruz Azul (MEX) 🆚 Vancouver FC (CAN)
-
CF Monterrey (MEX) 🆚 CSD Xelajú M.C. (GUA)
-
LAFC (USA) 🆚 Real España (HON)
-
Nashville SC (USA) 🆚 Atlético Ottawa (CAN)
-
Club América (MEX) 🆚 Olimpia (HON)
-
Philadelphia Union (USA) 🆚 Defence Force FC (TRI)
-
Tigres UANL (MEX) 🆚 Forge FC (CAN)
-
FC Cincinnati (USA) 🆚 O&M FC (DOM)
-
Vancouver Whitecaps (CAN) 🆚 CS Cartaginés (CRC)
Octavos de Final – Marzo 2026
A los ganadores de la Primera Ronda se unirán 5 clubes preclasificados. Estos son los cruces:
-
Toluca (MEX) 🆚 Ganador del duelo Pumas vs San Diego
-
Mount Pleasant FA (JAM) 🆚 Ganador Galaxy vs San Miguelito
-
Ganador Cruz Azul vs Vancouver 🆚 Ganador Monterrey vs Xelajú
-
LD Alajuelense (CRC) 🆚 Ganador LAFC vs Real España
-
Inter Miami CF (USA) 🆚 Ganador Nashville vs Ottawa
-
Ganador América vs Olimpia 🆚 Ganador Philadelphia vs Defence Force
-
Ganador Tigres vs Forge 🆚 Ganador Cincinnati vs O&M
-
Seattle Sounders (USA) 🆚 Ganador Whitecaps vs Cartaginés
Calendario de Fases Finales
-
Octavos de Final: marzo 2026
-
Cuartos de Final: abril 2026
-
Semifinales: abril – mayo 2026
-
Gran Final: sábado 30 de mayo de 2026
