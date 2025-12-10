Buscar
¡Definidos los cruces de la Copa de Campeones Concacaf 2026!

Copa de Campeones Concacaf 2026: América va contra Olimpia, Pumas ante San Diego FC. Inter Miami y Toluca esperan en Octavos.
Por 
2025-12-10T15:02:03+00:00
Foto: Concacaf

Publicado el 12/10/2025 a las 10:02

La Concacaf realizó el sorteo oficial de la Copa de Campeones 2026, y ya quedaron determinados los 11 enfrentamientos de la Primera Ronda, que se disputará en febrero de 2026 en formato de ida y vuelta.

El evento fue conducido por Vanessa Huppenkothen, Alexi Lalas y Mariah Ramharack, con la participación del presidente de Concacaf, Victor Montagliani, y los exfutbolistas Pável Pardo y Brad Guzan como asistentes del sorteo.

Enfrentamientos de la Primera Ronda

  1. Pumas UNAM (MEX) 🆚 San Diego FC (USA)

  2. LA Galaxy (USA) 🆚 Sporting San Miguelito (PAN)

  3. Cruz Azul (MEX) 🆚 Vancouver FC (CAN)

  4. CF Monterrey (MEX) 🆚 CSD Xelajú M.C. (GUA)

  5. LAFC (USA) 🆚 Real España (HON)

  6. Nashville SC (USA) 🆚 Atlético Ottawa (CAN)

  7. Club América (MEX) 🆚 Olimpia (HON)

  8. Philadelphia Union (USA) 🆚 Defence Force FC (TRI)

  9. Tigres UANL (MEX) 🆚 Forge FC (CAN)

  10. FC Cincinnati (USA) 🆚 O&M FC (DOM)

  11. Vancouver Whitecaps (CAN) 🆚 CS Cartaginés (CRC)

Octavos de Final – Marzo 2026

A los ganadores de la Primera Ronda se unirán 5 clubes preclasificados. Estos son los cruces:

  1. Toluca (MEX) 🆚 Ganador del duelo Pumas vs San Diego

  2. Mount Pleasant FA (JAM) 🆚 Ganador Galaxy vs San Miguelito

  3. Ganador Cruz Azul vs Vancouver 🆚 Ganador Monterrey vs Xelajú

  4. LD Alajuelense (CRC) 🆚 Ganador LAFC vs Real España

  5. Inter Miami CF (USA) 🆚 Ganador Nashville vs Ottawa

  6. Ganador América vs Olimpia 🆚 Ganador Philadelphia vs Defence Force

  7. Ganador Tigres vs Forge 🆚 Ganador Cincinnati vs O&M

  8. Seattle Sounders (USA) 🆚 Ganador Whitecaps vs Cartaginés

Calendario de Fases Finales

  • Octavos de Final: marzo 2026

  • Cuartos de Final: abril 2026

  • Semifinales: abril – mayo 2026

  • Gran Final: sábado 30 de mayo de 2026

