Los problemas de esta índole, siguen creciendo en el territorio de Myanmar, donde se informó que no es un hecho aislado y que haya ocurrido una sola vez. Por ello, los habitantes de la nación se encuentran preocupados y externaron su molestia con los militares por este tipo de acción en contra de sus pueblos.

Los soldados del gobierno militar de Myanmar allanaron una aldea en la región central del país, mataron a 19 aldeanos, incluidos cuatro niños, y quemaron sus cuerpos, dijeron el viernes medios independientes y un residente, según la información que obtuvo la agencia The Associated Press.

Al igual, las identidades de las personas relacionada con el ataque no se dieron a conocer en ese instante. En redes sociales, las imágenes de las incineraciones a los cuerpos de las víctimas se difundieron y condenaron los ataques a la región de Nyaung Pin Thar. Por el momento, las autoridades no dieron respuesta ante dichos sucesos.

De acuerdo con The Associated Press, los asesinatos en la aldea de Nyaung Pin Thar en el municipio de Htantabin de la región de Bago, pueden haber sido en represalia por un ataque de las fuerzas de resistencia que se oponen al gobierno del ejército. Las víctimas, donde se incluyeron menores de edad, podrían haber estado involucrados de cierta forma con el ataque perpetuado a militares.

Soldados asesinan aldeanos Myanmar: “Matan a la gente fácilmente”

Un campesino de la aldea declaró a The Associated Press que había perdido a su esposa, a su hija de 7 años y a otros nueve familiares en la incursión de unos 10 soldados. El hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a ser detenido, dijo que había estado trabajando en el campo y no regresó el miércoles después de que le informaran de que los soldados habían entrado en el pueblo, indicó AP.

“Matan a la gente tan fácilmente como a un pollo o un pájaro. Al menos deberían haber liberado a los niños, que no entienden de nada, por razones humanitarias”, declaró el granjero. El sujeto, también declaró que habían matado a 19 personas, y que al parecer les habían disparado en la cabeza antes de quemar sus cuerpos con gasolina y gasóleo tomados de una tienda del pueblo, de acuerdo con AP.