Solar summer ya está aquí: la temporada más luminosa del año

El verano ha llegado al Hemisferio Norte, pero no se trata del verano convencional que todos conocemos.

Esta temporada, conocida como “solar summer” (verano solar), es una de las formas menos conocidas de cuantificar el verano, y ya está en marcha.

Durante mayo, junio y julio, el Hemisferio Norte recibe la mayor cantidad de luz solar debido a la inclinación del eje de la Tierra.

Estos tres meses, en los que los días son más largos y soleados, son conocidos como el verano solar, aunque no necesariamente sea la temporada más cálida del año.

