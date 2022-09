El portavoz de la Policía de Puerto Rico, Axel Valencia, confirmó a la agencia EFE la noticia. No reveló el nombre de la persona debido a que por protocolo no se puede revelar su identidad. “Hay una denuncia que se puso ayer en horas de la tarde en el cuartel de Río Piedras por una víctima que es adulta”, confirmó Valencia.

Sobrino Ricky Martin demanda: “No me dejan decir la verdad”

“A mí me encantaría poder decir toda la verdad, pero no me dejan. Cuando se resuelva todo y salgan todas las evidencias ya podré hablar, pero ahora mismo no puedo”, dijo Dennis en la entrevista exclusiva que le hicieron el el programa, VER VIDEO COMPLETO AQUÍ

A finales de julio, Ricky Martin declaró en un video publicado en sus redes sociales, que las declaraciones de su sobrino eran “mentira” y que el joven atravesaba por “problemas mentales”. “Totalmente mentira, eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa. Eso se va a resolver poco a poco, realmente vamos para adelante con la verdad, con toda la evidencia y esperemos que se haga justicia. Esto es algo serio y se va a probar”, aseguró en la entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda!