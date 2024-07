Sobrino de Trump revela lo que el republicano piensa de las personas con capacidades especiales

Trump despreció a discapacitados.

Libro revela insultos raciales.

Ivanka facilitó reunión clave.

Fred C. Trump III, sobrino del expresidente Donald Trump, ha revelado en un extracto de sus próximas memorias que su tío le dijo que los estadounidenses discapacitados, incluido su propio hijo, «deberían simplemente morir».

El libro «All in the Family: The Trumps and How We Got This Way», que se lanzará el 30 de julio, promete ofrecer una descripción mordaz del expresidente, según extractos publicados por la revista TIME y The Guardian.

En los extractos, Fred C. Trump III revela que a su hijo William le diagnosticaron espasmos infantiles, un raro trastorno que afecta su desarrollo físico y cognitivo.

Este diagnóstico motivó a Fred y a su esposa a abogar por una mejor educación, inversión e investigación para ayudar a las personas con discapacidades.